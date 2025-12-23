Allégation de Trump : les États-Unis ont besoin du Groenland pour leur sécurité nationale

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant la chaîne Russia Today, Donald Trump a déclaré mardi matin : « Les États-Unis ont besoin du Groenland pour des raisons liées à leur sécurité nationale. »

Bonnes relations avec le président chinois Il a ajouté : « J'ai de bonnes relations avec Xi Jinping, le président chinois. »

Saisie de pétrole au large du Venezuela Concernant le pétrole confisqué sur des pétroliers au large du Venezuela, il a déclaré : « Nous conserverons le pétrole que nous avons confisqué sur les pétroliers saisis. Peut-être le vendrons-nous ou le garderons-nous pour reconstituer les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis. »

Dans une autre partie de son discours, Trump a noté : « L'affichage d'images de Bill Clinton aux côtés d'Epstein ne m'a pas plu, et je ne suis pas intéressé par l'affichage d'images d'autres personnes. »

Venezuela Le président américain a également tenu des propos virulents à l'encontre du président vénézuélien : « Si Maduro tente une démonstration de force contre Washington, ce sera sa dernière représentation. Son destin est entre ses mains et il doit partir. »

Colombie Trump a également affirmé que le président colombien exportait de la cocaïne vers les États-Unis et n'était pas un ami des États-Unis : « Le président colombien doit prêter attention à l'existence de laboratoires de drogue dans son pays et les fermer au plus vite. »

Ukraine Évoquant les développements en Ukraine, Trump a précisé : « Les discussions sur l'Ukraine se poursuivent et, si nécessaire, je parlerai avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pour arrêter cette guerre. Nous ne perdons plus d'argent en Ukraine ; Joe Biden a payé 350 milliards de dollars et personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Maintenant, nous vendons des missiles et des avions à l'OTAN et nous avons forcé l'alliance à augmenter ses dépenses de défense de 2 % à 5 % de leur PIB. »