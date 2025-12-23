Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant CBS News, le ministère russe des Affaires étrangères a entamé le processus d'évacuation des familles de ses diplomates du Venezuela.

Un responsable du renseignement européen, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré à la chaîne : « Cette mesure a été prise en raison de la grande sensibilité des conditions de sécurité. »

CBS News a précisé qu'en parallèle de ces développements, les réactions internationales aux récentes actions des États-Unis envers le Venezuela se poursuivent.

À cet égard, le président brésilien Lula da Silva a averti le week-end dernier que toute intervention militaire au Venezuela pourrait mener à une catastrophe humanitaire.