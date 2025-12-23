Le Cheikh d'Al-Azhar : On ne peut pas être neutre face au génocide à Gaza

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Ahmed al-Tayyeb, Cheikh d'Al-Azhar, a affirmé dans ses déclarations que la question palestinienne a atteint un stade dangereux d'injustice où la « neutralité » n'est plus possible.

Lors de son entretien avec Agostino Palese, ambassadeur d'Italie en Égypte, il a souligné l'absence d'une réelle volonté internationale pour adopter la solution à deux États et a déclaré : « Il n'y a pas de divergence d'opinion sur la question palestinienne, car elle a atteint un tel degré d'injustice, d'agression et de dérogation à toutes les valeurs civilisationnelles, religieuses, humaines et morales qu'elle n'accepte plus la neutralité. »

Al-Tayyeb a évoqué le massacre d'enfants et d'innocents, affirmant que la situation en est arrivée au point où personne n'a d'autre choix que de s'opposer à ces crimes ou de se rendre complice de ces tragédies humaines.

Il a poursuivi : « Nous avons perdu de nombreux martyrs dans cette agression israélienne cruelle et injuste, que l'on ne peut qualifier de guerre, mais de génocide perpétré par une armée équipée des armes les plus puissantes contre un peuple sans défense. »