Réaction des Brigades du Hezbollah irakien aux allégations de désarmement de la résistance

Selon l'agence ABNA, citant Sputnik, les Brigades du Hezbollah ont déclaré dans un communiqué qu'elles s'opposaient à toute discussion sur leur désarmement ou sur le monopole des armes par l'État. Le communiqué précise : « La résistance est un droit légitime, et les armes resteront entre les mains des moudjahidines des Brigades du Hezbollah. »

Toute discussion avec le gouvernement à ce sujet ne sera possible qu'après le retrait total de toutes les forces d'occupation de l'OTAN et de l'armée turque. Le communiqué insiste également sur la nécessité de garantir la sécurité du peuple irakien et de ses lieux saints face aux menaces des éléments liés à Jolani et des forces Peshmergas.