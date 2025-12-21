  1. Accueil
Réaction des Brigades du Hezbollah irakien aux allégations de désarmement de la résistance

21 décembre 2025 - 10:46
Code d'info: 1764286
Source: ABNA
Réaction des Brigades du Hezbollah irakien aux allégations de désarmement de la résistance

Les Brigades du Hezbollah irakien (Kata'ib Hezbollah) ont réaffirmé leur opposition catégorique à tout discours concernant le désarmement de leurs forces.

Selon l'agence ABNA, citant Sputnik, les Brigades du Hezbollah ont déclaré dans un communiqué qu'elles s'opposaient à toute discussion sur leur désarmement ou sur le monopole des armes par l'État. Le communiqué précise : « La résistance est un droit légitime, et les armes resteront entre les mains des moudjahidines des Brigades du Hezbollah. »

Toute discussion avec le gouvernement à ce sujet ne sera possible qu'après le retrait total de toutes les forces d'occupation de l'OTAN et de l'armée turque. Le communiqué insiste également sur la nécessité de garantir la sécurité du peuple irakien et de ses lieux saints face aux menaces des éléments liés à Jolani et des forces Peshmergas.

