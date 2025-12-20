  1. Accueil
  2. service
  3. Asie d'Ouest et Moyen-Orient

Réaction du régime de Jolani aux bombardements américains sur des dizaines de sites en Syrie

20 décembre 2025 - 09:13
Code d'info: 1763768
Source: ABNA
Réaction du régime de Jolani aux bombardements américains sur des dizaines de sites en Syrie

Le ministère syrien des Affaires étrangères a réagi aux frappes américaines menées la nuit dernière contre diverses régions du pays sous prétexte de lutte contre l'EI (Daech).

Selon l'agence de presse ABNA, citant la télévision syrienne, le ministère des Affaires étrangères dépendant du régime de Jolani a affirmé que Damas s'engageait à combattre l'organisation terroriste État islamique et à intensifier les opérations militaires contre elle.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré que la participation des forces américaines et de la coalition internationale à la guerre contre le terrorisme était « nécessaire ».

Le communiqué précise : « Damas présente ses condoléances aux familles des soldats syriens et américains tués lors des attaques terroristes à Palmyre ces derniers jours. La Syrie poursuit ses efforts pour qu'aucun refuge ne subsiste pour l'EI dans ce pays. Nous appelons les États-Unis et la coalition internationale à soutenir ces efforts de lutte contre le terrorisme. »

La chaîne Fox News a annoncé que des chasseurs américains ont mené des dizaines de frappes aériennes contre des positions de l'EI en Syrie depuis ce matin.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha