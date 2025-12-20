Réaction du régime de Jolani aux bombardements américains sur des dizaines de sites en Syrie

Selon l'agence de presse ABNA, citant la télévision syrienne, le ministère des Affaires étrangères dépendant du régime de Jolani a affirmé que Damas s'engageait à combattre l'organisation terroriste État islamique et à intensifier les opérations militaires contre elle.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré que la participation des forces américaines et de la coalition internationale à la guerre contre le terrorisme était « nécessaire ».

Le communiqué précise : « Damas présente ses condoléances aux familles des soldats syriens et américains tués lors des attaques terroristes à Palmyre ces derniers jours. La Syrie poursuit ses efforts pour qu'aucun refuge ne subsiste pour l'EI dans ce pays. Nous appelons les États-Unis et la coalition internationale à soutenir ces efforts de lutte contre le terrorisme. »

La chaîne Fox News a annoncé que des chasseurs américains ont mené des dizaines de frappes aériennes contre des positions de l'EI en Syrie depuis ce matin.