Rubio : L'éventualité de négociations directes entre Trump et Maduro n'est pas exclue

Selon l'agence ABNA citant Russia Al-Youm, Marco Rubio a fait ces déclarations en réponse à la question d'un journaliste au département d'État américain sur la possibilité d'une rencontre face à face entre Trump et Maduro.

Rubio a déclaré : « Je ne commente pas les négociations du président [Trump]. Je souligne simplement le fait que le président, comme vous l'avez vu, est prêt à parler à n'importe qui. Il est prêt et ne considère pas la négociation comme une concession. »

Le secrétaire d'État a ajouté : « Je n'ai pas de nouvelles informations sur ce qui va se passer ensuite. Je n'ai aucune raison d'être pessimiste ou optimiste. Je ne commente pas l'ensemble des options, y compris les options diplomatiques, à la disposition du président. »

Ces propos font suite à des rapports du New York Times fin novembre affirmant que Trump étudiait la possibilité d'une rencontre bilatérale avec le président vénézuélien. Trump avait également déclaré sur Fox News le 21 novembre qu'il avait l'intention d'entamer des négociations « bientôt » avec Maduro.