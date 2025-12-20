Selon l'agence ABNA citant Spoutnik, le ministère russe de la Défense a déclaré que, conformément à une directive du gouvernement, les traités internationaux conclus avec plusieurs pays européens sont résiliés.

Selon cette décision, le protocole d'entente militaire avec le Royaume-Uni, l'accord de coopération bilatérale avec la Pologne et un certain nombre d'autres traités conclus dans les années 1990 perdront leur validité.

Après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie avait signé de nombreux traités avec les pays européens dans le but de renforcer la confiance et la coopération militaire. Cependant, l'escalade des tensions entre Moscou et l'Occident, surtout après le début de la guerre en Ukraine, a conduit la Russie à réévaluer ces accords. Moscou estime que le comportement des pays européens et de l'OTAN ces dernières années n'est pas conforme aux engagements de sécurité antérieurs.