Ministre de la Défense du Venezuela : Nous luttons contre les mensonges, la calomnie et la menace militaire américaine

Selon l'agence ABNA, citant la chaîne Al-Mayadeen, Vladimir Padrino López, ministre de la Défense du Venezuela, a souligné : « Nous menons une bataille globale contre les mensonges, la calomnie, la distorsion de la réalité, l'ingérence, les menaces militaires et la guerre psychologique. »

Dans ce contexte, le Wall Street Journal a rapporté, citant un responsable américain, que la Maison Blanche cherche à présenter la saisie d'un pétrolier près des côtes vénézuéliennes comme une mesure légale et non comme un acte de guerre. Ce responsable a ajouté que des unités de la marine américaine ont soutenu les garde-côtes dans cette opération afin de couvrir l'action et de la justifier légalement.