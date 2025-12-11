  1. Accueil
  2. service
  3. Europe

Zelensky : Nous finalisons un document en 20 points sur la fin de la guerre

11 décembre 2025 - 13:02
Code d'info: 1760491
Source: ABNA
Zelensky : Nous finalisons un document en 20 points sur la fin de la guerre

Le président ukrainien a déclaré : « Nous finalisons un document en 20 points concernant les variables relatives à la fin de la guerre. »

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé aujourd'hui, mercredi : « Des pourparlers entre les États-Unis et l'Ukraine sur le plan de paix, de reconstruction et de développement économique après la guerre auront lieu aujourd'hui. »

Le président ukrainien a ensuite poursuivi : « Nous sommes en train de finaliser 20 points d'un document fondamental qui pourrait définir les variables pour la fin de la guerre. Nous nous attendons à remettre ce document aux États-Unis prochainement après une coopération conjointe avec l'équipe du président Trump et nos partenaires européens. »

Volodymyr Zelensky a ajouté : « Cette semaine pourrait apporter de bonnes nouvelles pour nous tous et mettre fin à l'effusion de sang. »

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha