Officiel militaire de Moscou : Les forces russes sont à l'offensive sur tous les axes

9 décembre 2025 - 14:18
Code d'info: 1759613
Source: ABNA
Le chef d'état-major général de l'armée russe a annoncé l'avancée des forces du pays sur les différentes lignes de front.

Selon l'agence de presse Abna, citant Russia Al-Youm, Valery Guérassimov, chef d'état-major général de l'armée russe, a souligné lors d'une visite sur l'un des axes de combat : La mission principale des forces centrales après la libération de la ville de Krasnoarmeïsk est la destruction des formations des forces ukrainiennes qui sont encerclées près de Dimitrov.

Il a ajouté : L'armée russe est à l'offensive sur presque tous les axes. Ces forces inspectent les quartiers résidentiels de la ville libérée de Krasnoarmeïsk et fournissent de l'aide à la population. 200 d'entre eux ont été évacués vers des zones sûres.

Guérassimov a déclaré : La partie sud de la ville de Dimitrov, qui englobe 30 % de tous les bâtiments de la ville, a été libérée.

