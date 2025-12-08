Selon l'agence de presse Abna, citant Shahab, le journal Yedioth Ahronoth a reconnu qu'après une période considérable et deux ans de guerre épuisante sur plusieurs fronts, l'armée du régime sioniste entre dans une phase difficile.

Le rapport indique que l'armée israélienne a perdu ses principales priorités et que Tel Aviv assiste à un exode massif d'officiers qualifiés de l'armée.

Le rapport souligne en outre que l'armée israélienne a subi une série de défaites et d'échecs militaires douloureux dans les zones frontalières.

Auparavant, des responsables sionistes avaient également mis en garde contre le danger d'une escalade de la guerre interne entre Katz et Zamir et ses conséquences pour l'armée du régime sioniste.

Ils ont averti que la guerre entre Katz et Zamir mènerait à l'effondrement de l'armée du régime sioniste, une armée qui est déjà confrontée à une crise de main-d'œuvre.