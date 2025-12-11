Attaque des militaires sionistes contre les forces de l'ONU

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Mayadeen, les forces de maintien de la paix des Nations Unies déployées dans le sud du Liban, connues sous le nom de FINUL (UNIFIL), ont annoncé que les militaires sionistes avaient tiré sur leur patrouille près de la zone de Sharda.

Ces forces ont souligné que les militaires du régime sioniste avaient tiré sur la patrouille de la FINUL malgré le fait qu'ils étaient informés de sa présence dans la zone.

La FINUL a ajouté que les attaques du régime sioniste contre les forces de maintien de la paix constituent une violation dangereuse de la résolution 1701 du Conseil de sécurité.

Ces forces ont insisté sur le fait que le comportement hostile du régime sioniste et ses attaques contre les forces de maintien de la paix devaient cesser.

Ce n'est pas la première fois que les occupants sionistes tirent sur les forces de l'ONU.