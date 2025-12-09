Selon l'agence de presse Abna, citant TASS, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré en réaction à la publication de la nouvelle version du Document de sécurité nationale américain : Moscou espère que Washington s'abstiendra de déclencher un conflit à grande échelle avec le Venezuela, car une telle action pourrait plonger l'ensemble de l'hémisphère occidental dans le chaos.

La diplomate, exprimant son inquiétude face aux tensions entre les États-Unis et le Venezuela, a déclaré : Ces tensions sont délibérément exacerbées par Washington.

Selon Zakharova, certaines dispositions de la nouvelle version du Document de sécurité nationale américain ressemblent au Corollaire de Roosevelt.

Le Corollaire de Roosevelt fait référence à la doctrine du 26e président américain concernant le droit de ce pays d'intervenir dans les affaires intérieures des pays d'Amérique latine.

Ces derniers mois, les États-Unis ont accru leur présence militaire dans la mer des Caraïbes et à la frontière du Venezuela sous prétexte de lutter contre les trafiquants de drogue.

Sous prétexte de lutter contre les trafiquants de drogue, Washington cible les navires traversant les frontières vénézuéliennes. La Maison Blanche n'a fourni aucun détail sur l'affirmation selon laquelle les personnes visées dans plus de 20 attaques dans les Caraïbes et le Pacifique Est étaient réellement des trafiquants. Les experts estiment que même si la cible est constituée de trafiquants, de telles attaques sont considérées comme des « exécutions extrajudiciaires ».