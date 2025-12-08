Ministère de la Santé de Gaza : La profondeur de la catastrophe humanitaire à Gaza s'intensifie avec la pénurie de médicaments

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse palestinienne Shahab, le ministère de la Santé de Gaza a publié une déclaration soulignant le manque de médicaments et de fournitures médicales essentielles à Gaza, et a insisté sur le fait que 52 % de la liste des médicaments essentiels, 71 % de la liste des fournitures médicales consommables et 70 % des consommables de laboratoire sont totalement inexistants à Gaza.

Selon cette déclaration, la crise à Gaza prend ainsi une tendance à la hausse avec l'augmentation des besoins en interventions thérapeutiques pour les blessés et les malades.

Le rapport précise que les soins primaires, la chirurgie, les opérations, les soins intensifs, l'oncologie et les maladies du sang font partie des services qui souffrent d'une grave pénurie dans la liste des médicaments. Les départements de chirurgie orthopédique, de rein et dialyse, d'ophtalmologie, de chirurgie générale, des salles d'opération et des soins intensifs sont également confrontés à des défis catastrophiques en raison du manque de fournitures médicales consommables.

Dans cette déclaration, le ministère de la Santé de Gaza a appelé à un renforcement immédiat de l'aide médicale pour renforcer les capacités du personnel médical dans les départements spécialisés.