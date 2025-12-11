Machal: Nous sommes reconnaissants pour le soutien important et clé de l'Iran dans le passé et le présent

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne Al Jazeera, Khaled Machal, chef du bureau politique du mouvement Hamas à l'extérieur de la Palestine, a déclaré dans un communiqué que la République islamique d'Iran a toujours été et reste l'un des principaux soutiens de la Palestine, ajoutant : « Ils méritent notre gratitude pour toutes les formes de ce soutien. »

Intervenant dans l'émission « Mawazin », diffusée le 10 décembre 2025, il a déclaré que le Hamas avait reçu, tout au long de son parcours, un soutien à des degrés divers de tous les pays arabes et avait interagi avec tous.

Machal a ajouté : « Le Hamas ne s'est jamais limité à un axe particulier, loin de la nation arabe et islamique, mais certaines parties arabes et islamiques qui ont fermé la porte à la communication avec le Hamas ont quelque peu perturbé cette image. »

Selon lui, le Hamas cherche à renforcer sa présence arabe et islamique.

Le chef du bureau politique du mouvement Hamas à l'extérieur de la Palestine, insistant sur l'approche du groupe concernant la question des armes, a exprimé l'espoir de pouvoir expliquer cette approche au gouvernement américain et d'obtenir son approbation.

Il a également déclaré : « Gaza a fait ce qu'il fallait faire, et il est maintenant temps pour elle de se relever et d'être revitalisée. »

Expliquant l'approche de la résistance concernant la demande israélienne de désarmement, Machal a déclaré : « Le Hamas a présenté une équation aux différentes parties selon laquelle la résistance cherche à créer une image accompagnée de garanties qui empêchent le retour de la guerre à Gaza et des occupants israéliens, et que 'ces armes seront conservées, cachées, non utilisées et non exposées'. »

Il a ajouté que la résistance a également proposé le plan de « cessez-le-feu à long terme » comme une garantie réelle.

Dans une autre partie de son discours, le chef du bureau politique du Hamas à l'extérieur de la Palestine, soulignant que le danger réel provient du régime sioniste et non de Gaza, a déclaré : « La demande de désarmement pour les Palestiniens est comme séparer l'âme du corps. »

Il a exprimé l'espoir quant à la capacité du Hamas à convaincre le gouvernement américain de l'approche relative à la possession d'armes, et a déclaré que l'approche qu'il a décrite comme étant basée sur la rationalité pragmatique américaine pourrait être imposée à la partie israélienne.