Démission immédiate de centaines d'officiers de l'armée du régime sioniste

Selon l'agence de presse Abna, citant le journal Israel Hayom, la décision de la Cour suprême du régime sioniste de suspendre les privilèges accordés par le chef d'état-major de cette armée a intensifié la crise interne au sein des forces armées.

D'après ce rapport, près de 600 officiers et sous-officiers de l'armée du régime sioniste ont présenté leur démission immédiate suite à cette décision de la Cour suprême, craignant de perdre leurs avantages.

Le rapport indique que le Premier ministre du régime sioniste, Benyamin Netanyahou, devrait tenir aujourd'hui une réunion spéciale pour examiner cette crise. Les commandants de l'armée du régime sioniste ne s'étaient pas impliqués dans cette affaire en pleine guerre, mais après la décision de la Cour suprême, de nombreux militaires sionistes ont été indignés et ont déclaré qu'ils reconsidéreraient leur maintien dans l'armée.

De nombreux militaires sionistes sont mécontents de leur situation financière au sein de cette armée et comptaient ces dernières années sur les privilèges accordés par le chef d'état-major.