Manœuvres israéliennes pour mettre en œuvre un plan quinquennal en Cisjordanie

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, le journal Yedioth Ahronoth a rapporté que Bezalel Smotrich, ministre des Finances du régime sioniste, a alloué 2,7 milliards de shekels (monnaie du régime) pour la construction de 17 nouvelles colonies en Cisjordanie.

Selon ce rapport, les colonies sionistes mentionnées devraient être construites en Cisjordanie au cours des cinq prochaines années.

Il avait été signalé précédemment que le régime sioniste avait intensifié ses mesures visant à vider la Cisjordanie de ses habitants d'origine.

L'expulsion forcée des habitants de diverses villes et zones de Cisjordanie s'est intensifiée sous la supervision directe de Benyamin Netanyahou, dans le cadre du plan d'expansion des territoires occupés.

Les occupants israéliens coupent depuis des années les voies de communication en Cisjordanie par l'expansion des colonies.