Pezeshkian et Poutine se rencontreront au Turkménistan

Selon l'agence de presse Abna, l'agence de presse Sputnik a annoncé sur sa chaîne Telegram une rencontre entre les présidents de l'Iran et de la Russie au Turkménistan.

D'après l'agence de presse, le président russe Vladimir Poutine se rendra à Achgabat les 11 et 12 décembre pour participer à un sommet marquant l'Année internationale de la paix et de la confiance, la Journée internationale de la neutralité et le 30e anniversaire de la neutralité permanente du Turkménistan.

La rencontre entre le président russe et le président iranien, Masoud Pezeshkian, est également prévue à Achgabat.