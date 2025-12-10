20 Joumada al‑Akhira : jeûne, aumône et ziyâra de sainte Fâtima (PSE) recommandés aux croyants

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) :Qom / Téhéran — Le 20 Joumada al‑Akhira occupe une place particulière dans le calendrier spirituel des chiites duodécimains. Ce jour, associé à la naissance de sainte Fâtima Zahra (PSE), est l’occasion de renouveler l’attachement à l’AhlulBayt (PSE), de renforcer la gratitude envers Dieu et de raviver l’engagement envers la justice, la pudeur et le service des opprimés — vertus incarnées par la Dame des femmes du monde.

Conformément aux enseignements rapportés des Imams de la Maison prophétique, les savants recommandent trois axes d’adoration en ce jour: le jeûne surérogatoire, l’aumône et la charité envers les croyants, ainsi que la récitation de la ziyâra de sainte Fâtima (PSE).

Le jeûne, d’abord, est présenté comme un signe de reconnaissance pour cette naissance bénie et une occasion de purifier l’âme. De nombreux fidèles choisissent de consacrer ce jour au jeûne surérogatoire, en l’offrant en intention de proximité avec Dieu et d’amour pour la famille du Prophète (pslf). Les ulémas rappellent que le jeûne, même d’un seul jour, peut être source d’expiation, de lumière du cœur et de renforcement de la volonté face aux tentations.

La seconde pratique mise en avant est l’aumône et les œuvres de bienfaisance envers les croyants: soutien matériel aux familles nécessiteuses, distribution de repas, participation aux caisses de solidarité, ou encore aide discrète aux étudiants et orphelins. Dans l’esprit de Fâtima Zahra (PSE), connue pour sa générosité et sa défense des déshérités, chaque geste de charité est perçu comme un prolongement vivant de son message. Les prêcheurs insistent sur le fait que même une contribution modeste, donnée avec sincérité, peut avoir un grand poids auprès de Dieu.

Enfin, la récitation de la ziyâra de sainte Fâtima (PSE) est vivement recommandée. Cette ziyâra comporte des salutations, des témoignages de fidélité et des supplications demandant à Dieu de nous inscrire parmi ses véritables partisans. Les centres islamiques et husseiniyyas organisent, pour l’occasion, des cercles de récitation collectifs, en présentiel ou en ligne, permettant aux croyants de se joindre à distance.

L’infographie publiée par ABNA — en plusieurs langues, dont le français — résume ces trois actes recommandés sous une forme claire et accessible, afin d’aider les familles, enseignants et responsables de centres islamiques à transmettre le message aux jeunes générations. Des programmes spéciaux sont également annoncés: conférences en ligne sur la personnalité de Fâtima Zahra (PSE), concours de mémorisation de hadiths et campagnes de dons dédiés aux plus démunis.

Pour les croyants, le 20 Joumada al‑Akhira n’est pas seulement une date commémorative, mais une invitation à faire de la lumière de sainte Fâtima (PSE) un guide concret dans la vie quotidienne: par le jeûne, la charité et la ziyâra, ils renouvellent leur pacte de loyauté envers l’AhlulBayt (PSE) et leur engagement à défendre la vérité et la dignité des opprimés.

