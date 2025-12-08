Les officiers irakiens préfèrent être formés à l'Université DAFOS en Iran

Le président de l'Université de Défense nationale et de la Recherche militaire d'Irak, le général de brigade Aqeel Mustafa Mahdi, a visité l'Université de Commandement et d'État-Major de l'Armée de la République islamique d'Iran à la tête d'une délégation militaire de haut niveau.

Le président de l'Université de Défense nationale et de la Recherche militaire d'Irak, au début de cette visite, a déclaré : « Les relations entre les deux pays amis et voisins, l'Iran et l'Irak, sont historiques et ont considérablement évolué de manière positive ces dernières années. Nous espérons qu'elles continueront à se développer davantage. »

Il a déclaré que le peuple irakien n'oublierait jamais le soutien et l'assistance de la République islamique d'Iran. Et d'ajouter : « Nous sommes très heureux que les officiers irakiens étudient et obtiennent leur diplôme à l'Université de Commandement et d'État-Major de l'Armée de la République islamique d'Iran. Bien qu'il soit possible pour les étudiants irakiens d'étudier dans d'autres pays, nous préférons qu'ils le fassent en Iran, car nous sommes convaincus que les professeurs de l'Université DAFOS de l'Armée iranienne sont de très haut niveau académique et qualitatif. »

Lors de cette rencontre, le commandant de l'Université de Commandement et d'État-Major de l'Armée de la République islamique d'Iran, le général de brigade Hossein Valivand Zamani, a déclaré : « Dans le domaine militaire, nous avons commencé une bonne coopération avec les Irakiens et nous souhaitons la développer. À l'Université DAFOS de l'Armée, nous sommes également impatients d'accueillir les étudiants irakiens pour le nouveau cycle d'études, et naturellement, si nos échanges se renforcent, nous sommes prêts à échanger également des enseignants. »

Le général de brigade Zamani a déclaré : « Les relations entre l'Iran et l'Irak sont indestructibles et nous espérons que les deux pays continueront d'avancer avec succès et fierté sur la voie de la synergie et de la réalisation de leurs objectifs communs. »