Réaction de la Chine à la publication de la nouvelle version du Document de sécurité nationale des États-Unis

Selon l'agence de presse Abna, citant le journal China Daily, Gao Jiayi, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a souligné en réponse à la nouvelle version du Document de sécurité nationale des États-Unis que la résolution de la question de Taïwan concerne exclusivement le peuple chinois et que toute ingérence étrangère dans ce domaine est inacceptable.

Il a ajouté : Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois, et la question de Taïwan est au cœur des intérêts vitaux de la Chine et constitue la première ligne rouge des relations Pékin-Washington, qui ne doit pas être violée.

Ce responsable chinois a également appelé les États-Unis à adhérer aux principes d'« Une seule Chine » et à respecter les engagements de leurs anciens dirigeants à cet égard.

Gao Jiayi a également exhorté Washington à s'abstenir de s'associer aux forces séparatistes de Taïwan et à empêcher leurs actions militaires.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a souligné : La Chine ne fera jamais de compromis dans la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.