Que s'est-il passé lors du 46ème Sommet des dirigeants du Conseil de Coopération du Golfe ?

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Khaleej Online, les dirigeants du CCG, après avoir conclu leur réunion d'aujourd'hui qui s'est tenue sous l'égide de Bahreïn, ont publié une déclaration dans laquelle ils ont souligné la coopération des États membres en matière de technologie et de transformation numérique.

Les dirigeants du CCG ont également, dans leur déclaration, appelé au respect de la souveraineté des six États membres et ont souligné que toute violation de la souveraineté de l'un des États membres est considérée comme une menace directe à leur sécurité collective.

La déclaration a souligné la nécessité de mettre fin aux souffrances des Palestiniens.

Cette déclaration a fait référence au renforcement du commerce et du tourisme, à l'encouragement des investissements dans des projets stratégiques, ainsi qu'à la poursuite de la réalisation du développement économique et du progrès technologique.

Les dirigeants du CCG ont ensuite insisté sur le renforcement du développement des infrastructures numériques et la facilitation du commerce électronique.

Les dirigeants de ces pays ont également jugé nécessaire de soutenir le développement de systèmes communs pour les paiements numériques et les services cloud.

La déclaration a mentionné la poursuite de la diversification et du renforcement de l'économie basée sur l'innovation et la durabilité, et a souligné la responsabilité environnementale et le renforcement des projets d'énergie propre et renouvelable.

La déclaration stipule : « Nous insistons sur la garantie du plein respect des dispositions de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire et la reconstruction de la bande de Gaza. Nous soulignons le renforcement des efforts pour former un État palestinien indépendant et souverain sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, basé sur la solution à deux États. »