Axios : Les États-Unis excluent une reprise de la guerre par Israël au Liban

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne Al Jazeera, le site d'information américain Axios, citant plusieurs responsables et sources qu'il a qualifiés d'informés, a déclaré que Washington espérait que la réunion d'Al-Naqoura entre les représentants du régime israélien et du Liban aiderait à réduire les tensions aux frontières des deux parties.

Selon ce rapport, un responsable américain a affirmé que l'administration Trump estime que l'assassinat du commandant militaire du Hezbollah a créé plus de marge de manœuvre politique pour Israël et a également retardé une opération de grande envergure de ce régime au Liban.

Selon ce responsable, l'administration Trump exclut la possibilité d'une reprise de la guerre par le régime israélien dans les semaines à venir.

De même, une autre source informée a déclaré à Axios que l'envoyée spéciale des États-Unis, Morgan Ortagus, avait tenu une réunion à Al-Naqoura avec des diplomates sionistes et libanais, dont la partie principale était axée sur la connaissance initiale entre les parties.

Cette source a ajouté que le sujet le plus important de cette réunion était la coopération économique, notamment dans le domaine de la reconstruction du Sud-Liban.

Un autre responsable américain a également déclaré à Axios que le plan de Washington comprenait la création d'une « Zone économique Trump » le long de la frontière entre le Liban et Israël, exempte de la présence du Hezbollah.

Selon une autre source informée à ce sujet, les deux parties ont convenu de tenir une autre réunion avant le début de la nouvelle année et de présenter des propositions économiques pour l'établissement d'une confiance mutuelle.

Un responsable américain a également souligné que toutes les parties s'accordent sur le fait que le désarmement du Hezbollah reste l'objectif principal et que les trois armées (Liban, États-Unis et Israël) continueront ce travail [le désarmement du Hezbollah] dans le cadre du mécanisme de cessation du conflit.