Palestiniens tués à Khan Younis suite aux attaques sionistes

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, l'Hôpital Spécialisé Koweïtien de Gaza a rapporté que $5$ personnes, dont deux enfants, ont été tuées lors du bombardement des tentes de réfugiés dans la région d'Al-Mawasi, Khan Younis, par des drones sionistes.

Le correspondant d'Al Jazeera a déclaré que les drones du régime sioniste avaient mené $4$ frappes aériennes à l'ouest de la ville de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, blessant un certain nombre de Palestiniens.

Hier soir également, des chars et des drones quadricoptères sionistes ont ouvert le feu sur les positions palestiniennes près du carrefour de Shujaiya, à l'est de la ville de Gaza. Le bombardement d'artillerie des zones orientales de la ville de Gaza a été une autre agression des Sionistes la nuit dernière.

Des hélicoptères du régime d'occupation sioniste ont également ouvert le feu sur les zones orientales de la ville de Gaza la nuit dernière. De plus, des véhicules militaires de l'armée israélienne ont tiré vers le nord de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Les forces militaires israéliennes ont également poursuivi les opérations d'explosion et de démolition de bâtiments à l'est de la ville de Gaza.

L'agence de presse du régime sioniste a affirmé hier soir que lors d'un échange de tirs entre les forces de la résistance et des éléments sionistes à Rafah, $4$ soldats israéliens de la Brigade Golani et de la Division de Gaza ont été blessés, dont un grièvement.

L'armée du régime sioniste a déclaré que les blessures des soldats sionistes de la Brigade Golani et de la Division de Gaza s'étaient produites lors d'un affrontement avec des hommes armés qui étaient sortis d'un tunnel à l'est de Rafah.

La radio de l'armée israélienne, citant une source, a affirmé que les soldats sionistes avaient tué deux combattants de la résistance et que le troisième était retourné dans le tunnel après avoir placé une bombe sur un véhicule blindé.