Front Populaire : L'attaque contre les tentes de réfugiés à Khan Younis est un génocide

Selon l'agence de presse Abna, citant le Centre d'Information Palestinien, le FPLP a publié une déclaration décrivant l'attaque de l'armée sioniste contre les tentes de réfugiés dans la région d'Al-Mawasi à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, comme une « attaque lâche » qui a entraîné un incendie majeur et la mort de plusieurs civils, y compris des enfants.

Le mouvement a souligné que cet acte est un crime flagrant de génocide et de terrorisme d'État fasciste qui bafoue toutes les lois internationales.

Le Front Populaire a ajouté que cette attaque démontre l'insistance du régime d'occupation à violer l'accord de cessez-le-feu et constitue une tentative délibérée de faire exploser à nouveau la situation à Gaza.

Le mouvement a également déclaré que le soutien et l'alignement des États-Unis sur ces politiques font du gouvernement de Washington un partenaire direct de ces crimes.

En conclusion, le FPLP a appelé les médiateurs et les pays garants de l'accord à agir immédiatement pour stopper ce processus dangereux et à mettre en place des mécanismes contraignants pour freiner l'agression du régime sioniste.

Organisation de secours de Gaza : L'attaque contre Khan Younis a eu lieu dans la zone de sécurité

D'autre part, l'Organisation de secours et de sauvetage de Gaza, en réaction à la nouvelle attaque sioniste contre les tentes de réfugiés à Khan Younis, a déclaré que les victimes de l'attaque d'Al-Mawasi, Khan Younis, ont été ciblées dans la zone dite « sûre ».

Mahmoud Bassal, porte-parole de l'Organisation de secours et de sauvetage de Gaza, a déclaré que les personnes tuées la nuit dernière lors de l'attaque de l'armée du régime sioniste contre la zone d'Al-Mawasi à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, ne se trouvaient pas dans une zone de conflit, mais dans un camp de relocalisation temporaire que les Sionistes avaient déclaré sûr.

Il a précisé : « Combien d'autres crimes doivent se produire pour que tout le monde comprenne que ce qui se passe à Gaza n'est pas une réaction temporaire, mais une attaque planifiée et un meurtre direct de civils ? »

Bassal a souligné que cet événement n'est pas un incident exceptionnel, mais un nouveau chapitre d'une catastrophe humanitaire continue qui prend chaque jour des dimensions plus vastes.

L'Hôpital Spécialisé Koweïtien de Gaza a rapporté que $5$ personnes, dont deux enfants, ont été tuées lors du bombardement nocturne des tentes de réfugiés dans la région d'Al-Mawasi, Khan Younis, par des drones sionistes.

Le correspondant d'Al Jazeera a déclaré que les drones du régime sioniste avaient mené $4$ frappes aériennes à l'ouest de la ville de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, blessant un certain nombre de Palestiniens.