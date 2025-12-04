Selon l'agence de presse Abna, citant The Telegraph, l'Académie IIFL a déclaré dans un rapport qu'un grand nombre de Britanniques s'étaient convertis à l'Islam en raison des développements à Gaza.

Le journal sioniste Ma'ariv, faisant référence à ce rapport, a qualifié ce phénomène d'« information terrifiante ».

Le site web sioniste i24 écrit à ce sujet qu'un nouveau rapport britannique fait état d'une augmentation spectaculaire du nombre de citoyens qui se tournent vers l'Islam. Selon ce rapport, cette augmentation est due à l'intensification des guerres et des conflits mondiaux, en particulier les attaques du régime sioniste contre Gaza.

Selon ce que The Telegraph a publié, des chercheurs de l'Institut « Impact of Faith on Life » (IIFL) ont découvert que les conflits mondiaux sont la motivation la plus courante pour la conversion des Britanniques à l'Islam.

D'après les résultats du sondage, qui a inclus $2\ 774$ personnes ayant changé leurs croyances religieuses, $20\%$ de ceux qui se sont convertis à l'Islam ont déclaré que les guerres internationales étaient le facteur le plus important dans leur prise de décision. Le rapport explique que la plupart des convertis, en particulier les jeunes, ont le sentiment que le monde se dirige vers une plus grande injustice, et une méfiance croissante à l'égard des médias les pousse vers l'Islam, car l'Islam est une religion basée sur la moralité et la justice.