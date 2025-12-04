Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne de télévision CNN, l'armée américaine a formé son premier escadron de drones d'attaque en Asie de l'Ouest, utilisant des drones dont la conception et la technologie sont directement issues de l'Iran.

Selon ce média, cet escadron est sous le contrôle d'un groupe de travail spécial qui a été formé il y a quelques mois par le Commandement central des forces terroristes américaines dans la région (CENTCOM), et nommé « Scorpion Attack Task Force ».

L'escadron en question utilise des drones appelés « Low-Cost Unmanned Attack System » ou drones « LUCAS ».

Un responsable militaire américain a déclaré : « Les drones LUCAS ont été construits après la rétro-ingénierie du drone iranien Shahed. »

Le communiqué de presse du Commandement central des forces terroristes américaines dans la région (CENTCOM) indique : « Les drones 'LUCAS' déployés par le CENTCOM ont une large portée et sont conçus pour des opérations autonomes. Ils peuvent être lancés par divers mécanismes, y compris la catapulte, le décollage assisté par fusée et les systèmes terrestres et de véhicules mobiles. »