Israël est en panique ; les Iraniens ont atteint Bat Yam

Selon l'agence de presse Abna, citant Ma'an, la chaîne 12 de la télévision du régime sioniste a rapporté que le Shabak de ce régime avait mis en garde contre la propagation de l'espionnage parmi les Sionistes au profit de l'Iran.

Selon ce rapport, le Shabak a été contraint de contacter directement les Sionistes résidant dans la ville de Bat Yam, située au sud de Tel Aviv, pour les avertir des conséquences de l'espionnage.

Zvicka Brot, le maire de cette région, a affirmé que depuis le début de la guerre, de nombreuses tentatives ont été faites pour recruter des Sionistes dans le cyberespace dans le but d'espionner pour l'Iran. Il a averti : « Les Iraniens ont atteint Bat Yam, et ce n'est pas une blague. »

Brot a également mentionné le recrutement de soldats de réserve et de militaires retraités de l'armée du régime sioniste dans ce processus.