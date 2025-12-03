Le Premier ministre libanais : Nous ne cherchons pas de négociations de paix avec Israël

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, le Premier ministre libanais a souligné que le pays ne cherchait pas de négociations de paix avec le régime sioniste et que toute normalisation des relations avec ce régime restait liée au processus de paix global.

« Nawaf Salam » a ajouté dans une interview avec la chaîne Al Jazeera : « Nous avons reçu des messages d'Israël concernant une possible escalade des tensions, mais aucune période de temps spécifique n'y est mentionnée. L'évaluation des envoyés qui ont visité Beyrouth est que la situation est dangereuse et instable. »

Le Premier ministre libanais a réitéré son affirmation concernant la nécessité du désarmement du Hezbollah et a déclaré : « Nous n'autoriserons pas des aventures qui pourraient nous mener vers une nouvelle guerre. »

Ces propos de Nawaf Salam interviennent alors que le régime sioniste cible quotidiennement le Sud-Liban et continue de violer le cessez-le-feu. Ces attaques se poursuivent tandis que le gouvernement libanais, avec le soutien des États-Unis, cherche à désarmer la Résistance.

Il a également mentionné le choix de « Simon Karam », ancien ambassadeur du Liban à Washington, comme représentant du pays au Comité de surveillance du cessez-le-feu et a précisé : « La démarche d'inclure un ancien diplomate libanais dans ce comité est politiquement correcte et bénéficie d'un soutien national. Netanyahou a exagéré en décrivant notre démarche d'inclure un ancien diplomate libanais dans le Comité. »