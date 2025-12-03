Tirs des militaires israéliens en direction des maisons syriennes à Quneitra

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Mayadeen, des sources syriennes ont fait état de nouveaux mouvements du régime sioniste dans le sud de la Syrie.

Des sources locales syriennes ont déclaré qu'une patrouille relevant de l'armée du régime sioniste avait tiré en direction des maisons de civils dans le village d'Abu Qubeis, dans la banlieue de Quneitra.

Le correspondant d'Al-Ikhbariya a également rapporté qu'une patrouille des occupants composée de deux véhicules militaires était entrée dans le village d'Umm Al-Azaam, dans la banlieue de Quneitra.

Hier encore, des sources syriennes ont annoncé : Sept véhicules militaires et véhicules blindés de transport de troupes de l'armée du régime sioniste sont entrés dans la ville de Bir Ajam et le village de Ruwaihina, dans la banlieue centrale de Quneitra.

Ces sources ont indiqué qu'un groupe de militaires israéliens patrouillait au nord du barrage de Qudana, près d'Ain Ziwan, dans la banlieue sud de Quneitra.

Il convient de noter que le régime sioniste a lancé des attaques généralisées contre la Syrie depuis la chute de l'ancien régime syrien, et il y a peu, il a également bombardé des zones de Damas sous prétexte de soutenir les Druzes.

Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, l'armée de ce régime, en franchissant la ligne de démarcation entre le plateau du Golan occupé et la Syrie, a continué d'occuper les zones proches du Golan dans les provinces de Daraa et Quneitra.