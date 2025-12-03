Berlin : Le nombre de victimes à Gaza est très élevé et préoccupant

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Al Jazeera, le ministère allemand des Affaires étrangères a publié ce mercredi un communiqué dans lequel, sans condamner la poursuite des crimes du régime sioniste contre le peuple opprimé de Gaza, il a simplement déclaré verbalement : « Le nombre de victimes à Gaza est très élevé et préoccupant. Nous demandons à toutes les parties de respecter l'accord de cessez-le-feu à Gaza et de ne pas le mettre en danger. »

Berlin a ensuite ajouté : « Des progrès doivent être réalisés dans la reconstruction des hôpitaux et des infrastructures d'eau, d'assainissement et d'électricité dans la bande de Gaza. Des contacts diplomatiques intenses sont en cours avec Israël et les pays de la région pour maintenir le calme dans la bande de Gaza. »