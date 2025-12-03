Allégation hostile du Secrétaire général de l'OTAN contre la Chine

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Al Jazeera, « Mark Rutte », Secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), a déclaré aujourd'hui, mercredi, dans un discours : « Alors que les négociations se poursuivent, nous ne pouvons pas nous désengager de notre engagement envers l'Ukraine. Parvenir à un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine n'est pas facile et demande beaucoup de travail. »

Le Secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord a ensuite poursuivi : « Nous nous coordonnons avec la Maison Blanche et toutes les parties concernant un plan de paix pour résoudre la crise ukrainienne. Toute solution finale doit garantir un État ukrainien indépendant et des garanties de sécurité pour prévenir une autre invasion russe. La Russie consacre 40 % de son budget à la guerre contre l'Ukraine. »

« Mark Rutte » a déclaré : « Nous n'avons pas de position officielle sur la manière de gérer les avoirs russes gelés ; cette question relève de l'Union européenne. »

Il a ensuite affirmé : « La Chine coopère étroitement avec la Russie et fournit à Moscou les armes nécessaires dans la guerre contre l'Ukraine ! Nous avons des inquiétudes concernant l'interdépendance croissante entre la Russie et la Chine. La Chine pourrait atteindre un millier d'ogives nucléaires d'ici quelques années. »