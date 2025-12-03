Le Kremlin dément l'affirmation selon laquelle Poutine aurait rejeté le plan de paix américain

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Spoutnik, « Dmitri Peskov », le porte-parole du Kremlin, a répondu à la question d'un journaliste sur le rejet du plan de paix américain : « Non, ce n'est pas exact. Le fait est qu'hier, pour la première fois, un échange de vues direct a eu lieu et, comme cela a été déclaré, certains points ont été acceptés et d'autres ont été décrits comme inacceptables. C'est un processus de travail normal de recherche de solutions de compromis. »

Il a ajouté : « Moscou espère que la partie américaine adhérera également au principe du silence lors des négociations sur le règlement de la crise ukrainienne. Moscou n'est pas partisan de la diplomatie bruyante, et les États-Unis ont la même approche. Plus les négociations pour résoudre la crise ukrainienne se dérouleront dans un environnement calme, plus elles seront fructueuses. »

En réponse à une autre question, le porte-parole du Kremlin a annoncé qu'un entretien téléphonique entre Poutine et le président américain Donald Trump pourrait être programmé à tout moment.

Peskov a souligné que la Russie accordait une grande importance à la volonté politique de Trump de résoudre pacifiquement la crise ukrainienne et a déclaré : « Moscou est prêt à rencontrer les responsables de l'administration Trump chaque fois que cela est nécessaire pour régler la situation en Ukraine. »

La réunion de la délégation américaine dirigée par « Steve Witkoff », l'envoyé spécial du président américain Donald Trump, avec le président russe Vladimir Poutine, a eu lieu hier soir. Aucune information précise sur les détails de cette réunion n'a encore filtré.

La délégation américaine avait rencontré des responsables ukrainiens en Floride avant cette rencontre. Une réunion que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a qualifiée de fructueuse.

Le président américain Donald Trump a dévoilé son plan en 28 points pour résoudre la crise ukrainienne il y a quelques semaines, et depuis lors, d'amples discussions ont eu lieu entre les responsables européens et américains.

La cession de parties de l'Ukraine à la Russie est considérée comme l'un des points les plus controversés de ce plan.