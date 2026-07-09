La rhétorique des responsables sionistes contre l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, le Premier ministre du régime sioniste, sans faire référence aux pertes et destructions laissées sur les territoires occupés par les frappes massives de missiles de l'Iran, a affirmé que le régime au pouvoir en Iran a subi un lourd coup et que ce pays ne doit en aucun cas — avec ou sans accord — accéder à l'arme nucléaire.

Il a également déclaré que la protection de la soi-disant « supériorité aérienne » d'Israël constitue l'essentiel de la sécurité intérieure de ce régime et est la clé de la protection de la stabilité de la région ! Il semble que cette partie des propos de Netanyahu s'adressait à la Turquie et à sa tentative d'acheter des chasseurs F-35 auprès de l'Amérique.

Le ministre de la Guerre du régime sioniste a également affirmé que ce régime est prêt pour un troisième round de confrontation avec l'Iran ! Ceci alors que les sionistes, plusieurs mois plus tard, sont toujours occupés à gérer les séquelles des dommages laissés sur les territoires occupés par le conflit avec l'Iran.

Le chef d'état-major de l'armée du régime a également déclaré que Tel-Aviv surveille de près la situation concernant l'Iran et le Liban, est prêt à agir immédiatement et répondra avec force à quiconque entend nuire à ce régime occupant.