Pezeshkian a remercié le peuple pour sa participation historique à la cérémonie funèbre du leader martyr

Selon l'agence de presse ABNA, Massoud Pezeshkian, le Président, a décrit dans ce message la participation enthousiaste du peuple à Téhéran, Qom, Mashhad, Nadjaf et Kerbela comme une manifestation rare de loyauté, de solidarité et du lien profond de la nation avec les idéaux de la Révolution islamique et, en soulignant que cette présence massive n'était pas seulement un adieu à la dépouille d'un leader, il l'a qualifiée de renouvellement de l'alliance de la nation iranienne avec la voie de la dignité, de l'indépendance, de la justice et du progrès.

Le Président a également, en évoquant la contribution des différentes couches de la population, des autorités religieuses et des savants, des forces de secours, des professionnels des médias et de tous les organisateurs de cet événement historique, remercié pour la solidarité nationale et internationale étendue en l'honneur du leader martyr et a souligné la nécessité de préserver le grand capital de l'unité et de la cohésion nationale.

Pezeshkian, en remerciant tout particulièrement le gouvernement, le peuple et les responsables du pays ami et frère, l'Irak, les cheikhs et les chefs de tribus, les sanctuaires sacrés, les organisateurs de processions (Mokeb), les servants des lieux saints (Atabat) et tous les organisateurs qui, en mobilisant toutes les capacités et ressources de leur pays, ont créé les conditions pour la tenue grandiose des cérémonies d'adieu et de procession funèbre à Nadjaf et Kerbela, a décrit cette solidarité comme une manifestation éclatante des relations fraternelles et stratégiques entre la République islamique d'Iran et l'Irak et comme un symbole de l'unité de la communauté islamique (oumma).