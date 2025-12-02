Sardar Naqdi: L'Iran a vaincu tout l'Occident

Selon l'agence de presse Ahl-ul-Bayt (AS) – Abna –, le général de division «Mohammad Reza Naqdi», conseiller du commandant en chef du Sepah, s'exprimant lors de la 16e cérémonie de la Nuit d'Achoura qui s'est tenue à l'Université des Sciences et de l'Industrie, a déclaré: «L'assemblée du martyr est le lieu le plus élevé, et la position la plus haute de l'humanité et de la foi est la 'Certitude' (Yaqin).»

Il a souligné l'importance de la certitude dans la société islamique et a ajouté: «La certitude est le degré le plus élevé qu'un être humain puisse atteindre, et le degré du martyr est aussi le degré de la certitude; le martyr donne consciemment tout ce qu'il possède, car il sait que l'univers n'est pas seulement ce monde matériel; mais qu'il a aussi un monde spirituel et éternel devant lui.»

Le conseiller du commandant en chef du Sepah a rappelé: «La 'Connaissance de la Certitude' (Ilm al-Yaqin) et la 'Vérité de la Certitude' (Haqq al-Yaqin) sont les degrés les plus élevés de la foi, et le martyr a atteint ces positions; de plus, le martyr regarde le Visage d'Allah (Wajh-Allah), et avec la première goutte de sang qui est versée de lui, tous ses péchés seront pardonnés.»

Il a souligné que la preuve (Hujjah) est entre les mains de Dieu et que nous devons avoir la certitude de la preuve de Dieu, et a déclaré: «Les êtres humains les plus nobles aspirent à devenir martyrs, et si nous voulons nous rapprocher des martyrs, nous devons augmenter la force de notre certitude.»

Sardar Naqdi a déclaré: «L'éveil est le produit du sang du martyr, et par son martyre, il a réveillé, rendu vigilant et mis en mouvement la société.»

Dans une autre partie de son discours, le conseiller du commandant en chef du Sepah, se référant à des récits historiques sur la puissance de Dieu, a dit: «Même si toutes les puissances se rassemblent pour faire quelque chose, mais que Dieu ne le veuille pas, elles ne pourront même pas fabriquer les plus petits outils.»

Il a également déclaré que l'Iran a résisté de toutes ses forces à la guerre dure et à la guerre électronique de l'ennemi dans la guerre de 12 jours, et a ajouté: «Dans cette guerre, nous avons mis le nez de l'ennemi dans la poussière; de plus, la République Islamique d'Iran, malgré toutes les capacités de renseignement, d'espionnage, médiatiques et de terrain des ennemis, a triomphé du régime sioniste et de ses alliés, c'est-à-dire de tout l'Occident (États-Unis, Royaume-Uni, France, etc.).»

Sardar Naqdi a rappelé: «Aujourd'hui, les oppresseurs du monde martyrisent des innocents, et le sang des martyrs a été un facteur d'éveil pour la région. Dans une région où certains pays arabes s'étaient rendus à l'ennemi sioniste et où Israël avait avancé jusqu'à Beyrouth pendant une période; la bénédiction du sang des martyrs a permis au Hezbollah et au Hamas de remporter victoire après victoire dans la guerre contre l'ennemi sioniste.»

Le conseiller du commandant en chef du Sepah a dit: «Aujourd'hui, les slogans qui étaient scandés depuis longtemps dans nos prières du vendredi se sont étendus de l'Asie de l'Est à l'Europe de l'Ouest; de plus, à New York, qui a longtemps été sous la domination et l'influence des sionistes, le maire veut arrêter Netanyahou; par conséquent, les puissances sataniques doivent savoir que le monde est en train de changer, leur geste extérieur concernant la démocratie n'a plus d'effet, et le dossier de ces puissances oppressives est en train d'être fermé.»

Dans une autre partie de son discours, il a considéré la probabilité d'une guerre avec le régime sioniste comme très faible et a ajouté: «Je doute fort que l'Amérique et le régime sioniste osent attaquer à nouveau; car la République Islamique d'Iran a montré sa force aux sionistes lors de la guerre de 12 jours; mais en cas de nouvelle attaque, notre réponse sera ferme et nous gagnerons la guerre contre l'ennemi.»

Sardar Naqdi a précisé: «L'ennemi est très impuissant et beaucoup plus faible que nous le pensons à tous égards; par exemple, cinq porte-avions américains ont subi de graves frappes de missiles du Yémen et ont quitté la région.»

Le conseiller du commandant en chef du Sepah, évoquant la capacité militaire de l'Iran et les faiblesses des ennemis, a dit: «Les Sionistes sont très affaiblis et sont au bord de la destruction; comme nous l'avons vu lors de la guerre de 12 jours, l'Iran a tenu ferme face à l'ennemi et, par ses frappes de missiles, a forcé le régime sioniste à se rendre.»