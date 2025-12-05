Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Bagdad — Selon des déclarations relayées par la primature, aucune décision du Conseil des ministres ni aucun acte administratif n’ont été pris pour classer le Hezbollah (Liban) ou Ansarallah (Yémen) comme entités terroristes en droit irakien. Le gouvernement précise que toute mesure de ce type relève de procédures juridiques strictes et, le cas échéant, d’une articulation avec les résolutions pertinentes des Nations unies. « Les listes adoptées unilatéralement par d’autres pays ne s’appliquent pas automatiquement en Irak », a indiqué une source gouvernementale au fait du dossier.

Le cabinet d’al‑Sudani rappelle que la lutte contre le terrorisme demeure une priorité de l’État irakien, conduite dans le respect de la souveraineté nationale et des normes internationales: poursuites judiciaires des cellules clandestines, sécurisation des frontières, coopération régionale ciblée et coordination avec les agences onusiennes compétentes. En parallèle, Bagdad insiste sur la distinction nécessaire entre, d’une part, les organisations expressément désignées par la justice irakienne au titre de la loi antiterroriste, et, d’autre part, des acteurs régionaux avec lesquels l’Irak entretient des canaux politiques et de sécurité dans le cadre de sa politique d’équilibre.

Ce démenti intervient sur fond de spéculations médiatiques et de pressions de certaines capitales appelant à élargir les désignations unilatérales à l’échelle régionale. Bagdad réaffirme que sa politique étrangère est indépendante et qu’elle vise la désescalade, la stabilité et la protection des civils dans toute la région. Dans cette logique, le gouvernement soutient les efforts diplomatiques pour mettre fin aux agressions, notamment à Gaza, où la communauté internationale est appelée à garantir l’accès humanitaire et le respect du droit international humanitaire face aux violations du régime sioniste.

Sur le plan intérieur, l’exécutif souligne la nécessité d’une approche cohérente: renforcer l’État de droit, consolider la sécurité nationale et poursuivre la normalisation économique, tout en évitant les alignements imposés qui pourraient fragiliser l’équilibre délicat des relations de l’Irak avec ses voisins et partenaires internationaux. Les autorités insistent sur le fait que toute décision sensible sera annoncée officiellement et de manière transparente, afin d’éviter les rumeurs et interprétations politisées.

En conclusion, le gouvernement d’al‑Sudani met l’accent sur la souveraineté décisionnelle de l’Irak: aucune « liste terroriste » visant le Hezbollah ou Ansarallah n’a été établie par Bagdad. Toute évolution future s’inscrira strictement dans le cadre légal irakien et en conformité avec les obligations internationales reconnues, avec pour boussole la sécurité des Irakiens, la stabilité régionale et le refus des ingérences.

