Hamas: « une enquête de CNN constate le génocide commis par le régime sioniste à Gaza »

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Gaza/Doha — Le mouvement de Résistance islamique (Hamas) a indiqué que les éléments publiés par CNN — images, témoignages de personnel médical, analyses de sites bombardés et données d’ONG — « documentent un schéma d’attaques systématiques visant des civils et des infrastructures vitales », compatible, selon lui, avec la définition du génocide au titre de la Convention de 1948. Le Hamas soutient que ces éléments confirment une « intention destructrice » manifeste: blocus de nourriture, d’eau et de carburant, frappes répétées sur des zones densément peuplées, entrave à l’acheminement de l’aide et attaques contre des équipements médicaux.

Tout en attribuant au Hamas la qualification juridique de « génocide », des observateurs notent que le reportage de CNN met en lumière, de manière indépendante, la gravité des violations présumées: bombardements récurrents d’immeubles résidentiels, déplacements massifs, traumatismes chez les enfants et effondrement du système de santé. « Même si CNN n’emploie pas nécessairement le terme ‘génocide’, les faits présentés corroborent la nature criminelle de la campagne », affirme le Hamas, qui appelle la communauté internationale à passer « des mots aux actes ».

Le mouvement demande au Conseil de sécurité de l’ONU et au secrétaire général d’imposer un cessez-le-feu immédiat, d’assurer un accès humanitaire sûr et continu et d’ordonner une enquête internationale indépendante. Il exhorte par ailleurs les États à suspendre tout transfert d’armes et de technologies duales susceptibles d’être utilisées contre des civils, et à soutenir les mécanismes de justice internationale, y compris la Cour pénale internationale, pour prévenir la répétition et garantir l’obligation de rendre des comptes.

Sur le terrain, les organisations humanitaires signalent des besoins croissants: anesthésiques, antibiotiques, matériel de traumatologie, prothèses, générateurs, eau potable et abris d’urgence. Les équipes médicales décrivent des opérations réalisées dans des conditions extrêmement dégradées et une hausse des amputations traumatiques chez les enfants, conséquence de blessures graves, de l’infection et de l’arrivée tardive aux hôpitaux en raison des routes coupées.

Le Hamas réaffirme sa position: la protection des civils et la fin de l’agression sont incontournables; toute solution durable doit reposer sur le droit international humanitaire, la levée des entraves au passage de l’aide et la préservation des droits du peuple palestinien. Il appelle les capitales européennes et régionales à une position claire, fondée sur des mesures concrètes, « pour mettre fin à la complicité et sauver des vies ».

