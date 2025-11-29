Vive critique de la Turquie concernant l'attaque israélienne contre Beit Jinn en Syrie

Selon l'agence de presse ABNA, citant Russia Today, suite aux réactions régionales et internationales à l'attaque brutale du régime sioniste contre la ville de Beit Jinn dans la banlieue de Damas, Oncu Kocali, porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, a déclaré que les attaques de Tel Aviv contre la Syrie sont menées dans le but d'entraver les efforts du gouvernement et du peuple syriens pour rétablir la sécurité et constituent une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays.

Il a déclaré qu'à l'approche de l'anniversaire du 8 décembre (moment de la chute du gouvernement de Bachar al-Assad), et à un moment où la communauté internationale aspire à la stabilité en Syrie, Tel Aviv a une fois de plus montré son approche destructive avec l'agression contre la ville de Beit Jinn dans la banlieue de Damas.

Le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères a souligné que, malgré l'absence de toute menace syrienne contre Israël, les actions militaires des Sionistes violent la souveraineté et l'intégrité territoriale de ce pays, mettent en danger les civils et sapent la stabilité régionale.

Ce responsable turc a insisté sur la nécessité de mettre fin aux agressions du régime sioniste contre la Syrie, qui visent à entraver les efforts de ce pays pour assurer la sécurité, la prospérité et la paix publique, et a déclaré que la communauté internationale a une responsabilité dans ce domaine.