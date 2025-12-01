Selon l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, deux patrouilles appartenant à l'armée d'occupation du régime sioniste ont pénétré aujourd'hui lundi dans la campagne de Quneitra, dans le sud de la Syrie, et y ont mené des opérations, violant la souveraineté syrienne.

Selon des sources locales, l'une des patrouilles sionistes est entrée dans la route de Jabata - Ain al-Bayda dans la campagne nord de Quneitra et y a établi un nouveau poste de contrôle militaire. Le village de Saida al-Hanout dans la campagne sud de Quneitra a également été le théâtre d'une opération similaire de l'armée israélienne.

Il y a quelques jours, un groupe de jeunes Syriens a affronté et engagé le combat avec les forces israéliennes qui tentaient de pénétrer à Beit Jinn dans la campagne ouest de Damas, dans le sud de la Syrie, ce qui a entraîné le martyre de 20 citoyens syriens, y compris des enfants et des femmes, et la blessure d'au moins 13 soldats israéliens.

Le régime sioniste a occupé de vastes zones dans le sud de la Syrie depuis l'arrivée au pouvoir du régime de Golani en Syrie et poursuit ses agressions quotidiennes contre la Syrie, alors que le régime de Golani non seulement ne montre aucune initiative sérieuse pour contrer ces attaques, mais cherche également à normaliser les relations avec le régime sioniste.