Selon l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Shihab, l'armée du régime sioniste a publié un communiqué annonçant un manque de 1 300 officiers dans toutes les unités de combat de cette institution militaire, du grade de sous-lieutenant à capitaine.

Selon ce rapport, il y a également un manque d'environ 300 officiers avec le grade de major dans diverses unités de combat.

L'armée du régime sioniste ajoute qu'environ 30 % des commandants supérieurs de l'armée quitteront les forces armées à partir de l'année prochaine.

Selon le rapport, 70 % des familles des réservistes sont confrontées à de graves problèmes et pressions dus à l'allongement des périodes de service et à l'arrêt des activités économiques des familles.

L'armée sioniste a souligné que le manque de main-d'œuvre affecte directement la sécurité de ce régime. Selon le rapport, seuls 37 % des officiers ont exprimé leur désir de continuer à servir cette année ; ce chiffre était d'environ 58 % en 2018.

De plus, les estimations de l'armée indiquent que 30 % des forces de réserve et des militaires en service permanent ne retourneront pas dans leurs unités l'année prochaine.