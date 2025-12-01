Avertissement de la Maison Blanche à Maduro de quitter le Venezuela

Selon l'agence de presse Abna, le journal Miami Herald a écrit dans un rapport : « Les États-Unis sont prêts à garantir la sécurité du président vénézuélien Nicolás Maduro et de sa famille s'il démissionne immédiatement. »

Des sources interrogées par le journal ont déclaré que Washington offrirait une garantie de « passage sûr » à Maduro, à son épouse et à son enfant, s'il se retirait du pouvoir immédiatement.

Selon le rapport, les autorités de Caracas ont proposé que le contrôle politique soit transféré aux forces d'opposition, tandis que le commandement des forces armées resterait entre les mains de la direction actuelle.

Une des sources a déclaré au Miami Herald que le récent appel téléphonique entre Maduro et le président américain Donald Trump était la dernière tentative pour éviter une confrontation directe. Cet appel aurait été coordonné avec le Brésil, le Qatar et la Turquie.

Washington a accusé les autorités vénézuéliennes d'efforts insuffisants pour lutter contre le trafic de drogue, bien qu'aucune preuve n'ait été fournie.

Le New York Times a rapporté que Trump avait également autorisé des opérations secrètes de la CIA au Venezuela. Les médias américains ont déclaré à plusieurs reprises qu'il existait une possibilité de lancement d'attaques sur le territoire vénézuélien. Trump a également déclaré le 27 novembre qu'une opération terrestre pour lutter contre le trafic de drogue « commencerait bientôt », sans préciser les détails d'une éventuelle intervention militaire.