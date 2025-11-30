Rencontre de la délégation ukrainienne avec la délégation américaine en Floride, États-Unis

Selon l'agence de presse Abna citant Reuters, le « Marco Rubio », secrétaire d'État américain, est censé rencontrer la partie ukrainienne aujourd'hui dimanche (30 novembre), accompagné de « Steve Whitkoff », l'envoyé spécial du président, et de « Jared Kushner », le gendre du président du pays.

Selon ce rapport, la réunion en question se tiendra dans l'État de Floride. Reuters n'a pas fourni plus de détails sur le contenu des entretiens.

Selon le programme publié précédemment par le bureau de presse de la Maison Blanche, le président américain Donald Trump rentre à Washington depuis sa résidence à Mar-a-Lago le même jour.

Auparavant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé le voyage d'une délégation de son pays aux États-Unis dans le but de consulter sur le plan de paix proposé par Washington.

Le président ukrainien a déclaré que cette délégation, dirigée par Roustem Oumerov, secrétaire du Conseil de sécurité et de défense de l'Ukraine, s'était rendue aux États-Unis pour prendre des mesures visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.

Zelensky a écrit : « J'attendrai avec impatience les résultats de cette réunion. L'Ukraine poursuit sa coopération constructive avec les États-Unis. Nous attendons la finalisation des résultats des négociations de Genève aux États-Unis. »