Selon l'agence de presse Abna, le président français Emmanuel Macron a souligné dans une interview à la radio « RTL » : Paris ne doit pas faire preuve de faiblesse face à la menace de Moscou. Le Kremlin a adopté une position « beaucoup plus agressive » que les années précédentes.

Il a ajouté : « Montrer de la faiblesse face à cette menace est une erreur. Si nous voulons nous défendre, nous devons montrer que nous ne sommes pas faibles face à la puissance qui constitue la plus grande menace pour nous. »

Réagissant au plan de paix proposé par les États-Unis pour l'Ukraine, le président français a souligné la nécessité pour les Européens de faire preuve de force et de prendre des décisions indépendantes concernant l'utilisation des avoirs gelés du gouvernement russe.

Il a ajouté : « Les Européens doivent décider eux-mêmes du sort des avoirs russes gelés, qui sont principalement détenus en Belgique. »

Le responsable français, tout en saluant le plan de paix de Washington, a déclaré : « Ce plan nécessite des ajustements, et nous voulons la paix, pas la capitulation. »

Macron a également appelé les Européens à ne pas montrer de faiblesse, car cela pourrait enhardir la Russie dans une confrontation stratégique avec l'Europe.

Il a ajouté : « Toutes les discussions à Genève étaient axées sur l'opposition à la limitation des forces ukrainiennes. Aucune restriction ne doit être imposée ; la première garantie de sécurité pour les Ukrainiens et pour nous est une force armée puissante. »