Le côté le plus dangereux de l'attaque sioniste contre le Liban, selon Nabih Berri

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Manar, Nabih Berri, le président du Parlement libanais, a souligné que l'aspect le plus dangereux de la récente attaque du régime sioniste contre le quartier de Haret Hreik est qu'elle a ramené la banlieue sud (Dahieh) et Beyrouth dans le cercle des objectifs israéliens.

Il a déclaré qu'il s'agissait d'une évolution très dangereuse qui montre qu'il n'y a aucune garantie réelle pour la protection de la capitale et de sa banlieue, et que l'ennemi ne s'impose aucune restriction et poursuit ses agressions contre le Liban.

Berri a ajouté que la nature de la récente attaque indique la possibilité d'une expansion future des tensions sionistes, et qu'en contrepartie, il n'y a pas d'intervention sérieuse pour contenir ces attaques de la part du « Comité de mécanisme » chargé de surveiller le cessez-le-feu au Liban.

Exprimant sa surprise face aux récentes déclarations du responsable libanais Samir Geagea, Berri a averti que l'ennemi exploitait la situation interne fragile du Liban pour poursuivre ses actions et jouer avec les désaccords libanais dans son propre intérêt.

Le président du Parlement libanais a déclaré que certains au Liban et à l'étranger sont en colère contre l'armée parce qu'elle a adopté des positions correctes en s'opposant à l'engagement du peuple libanais dans des conflits.

Concernant les discussions sur la loi électorale parlementaire, il a déclaré que la loi applicable est la loi précédente, et accorder l'attribut d'urgence au projet de loi présenté par le gouvernement n'est rien d'autre qu'un scandale manifeste. La loi électorale est l'une des lois fondamentales, et presque la seule loi à laquelle le concept d'urgence ne s'applique pas.