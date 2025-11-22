Selon l'agence de presse ABNA, le journal britannique The Guardian, citant des sources américaines, a rapporté qu'un groupe de généraux de l'armée américaine se rendrait probablement à Moscou d'ici la fin de cette semaine pour discuter du plan de paix de Washington pour l'Ukraine.

Selon ce rapport, le 20 novembre, une délégation américaine dirigée par Daniel Driscoll, le secrétaire à l'Armée des États-Unis, avait présenté à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, à Kiev, le plan de paix du gouvernement du président américain Donald Trump.

Un jour plus tard, le président russe Vladimir Poutine a également annoncé, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de son pays, que Moscou était prête à négocier et que le plan américain en 28 points pourrait servir de base à la résolution de la crise.

Selon un rapport du journal britannique Financial Times, le plan de paix américain exige des concessions importantes de la part de Kiev.

Reuters a également écrit : « Le gouvernement américain a demandé à l'Ukraine de signer ce plan d'ici le 27 novembre, faute de quoi les livraisons d'armes et la coopération en matière de renseignement seront interrompues. »