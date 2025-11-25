Larijani : La voie commerciale entre l'Iran et le Pakistan doit atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars

Selon l'agence de presse Abna, Ali Larijani, Secrétaire du Conseil Suprême de la Sécurité Nationale de l'Iran, a rencontré et s'est entretenu aujourd'hui, le 4 Azar 1404 (25 novembre 2025), à Islamabad, avec Mohammad Ishaq Dar, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères du Pakistan.

Au cours de cette réunion, les dernières évolutions régionales importantes et la nécessité d'une action collective des pays islamiques pour faire face aux défis communs ont été examinées. Les deux parties ont estimé que le monde islamique a besoin d'élaborer des mesures pratiques, d'une large coordination et d'une coopération cohérente pour gérer les crises régionales ; en particulier la levée de la menace du régime sioniste contre les pays islamiques.

Larijani, faisant référence aux liens de longue date entre les deux pays, a qualifié la nécessité d'élever le niveau des relations entre l'Iran et le Pakistan à celui de relations stratégiques et a déclaré que les capacités économiques des deux pays pourraient fonctionner à un niveau bien supérieur à la situation actuelle.

Il a appelé à la levée des obstacles existants et à la facilitation de la voie des interactions économiques, et a considéré l'objectif d'augmenter les échanges jusqu'à 10 milliards de dollars comme réalisable. Dans une autre partie de l'entretien, les deux parties ont désigné la Palestine comme l'un des principaux foyers de coopération du monde islamique et ont souligné l'unité, la convergence et la concentration de Téhéran et d'Islamabad dans le soutien au peuple palestinien. Enfin, les deux responsables ont exprimé leur volonté de poursuivre des consultations régulières et le suivi pratique des accords.