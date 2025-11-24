Occasion : le martyre de sainte Fatima al‑Zahra (que la paix soit sur elle) - Partie 1
La véritable dignité, c’est prendre pour modèle la vie de sainte Fatima al-Zahra (que la paix soit sur elle)
24 novembre 2025 - 15:30
Code d'info: 1753576
Face à la voie trompeuse de ce monde, qui conduit à la perte d’identité, sainte Fatima al‑Zahra (que la paix soit sur elle) est le modèle parfait de la véritable dignité. Suivre sa voie est la clé pour obtenir la dignité, l’agrément et la proximité de Dieu.
