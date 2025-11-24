La véritable dignité, c’est prendre pour modèle la vie de sainte Fatima al-Zahra (que la paix soit sur elle)

Code d'info: 1753576

Face à la voie trompeuse de ce monde, qui conduit à la perte d’identité, sainte Fatima al‑Zahra (que la paix soit sur elle) est le modèle parfait de la véritable dignité. Suivre sa voie est la clé pour obtenir la dignité, l’agrément et la proximité de Dieu.