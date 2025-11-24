  1. Accueil
  2. service
  3. Iran

Sources politiques : Le voyage de Larijani au Pakistan est un tournant dans le changement de l'équilibre des pouvoirs

24 novembre 2025 - 21:58
Code d'info: 1753722
Source: ABNA
Sources politiques : Le voyage de Larijani au Pakistan est un tournant dans le changement de l'équilibre des pouvoirs

Des sources politiques ont souligné l'importance du voyage du secrétaire du Conseil Suprême de la Sécurité Nationale de notre pays au Pakistan.

Selon l'agence de presse ABNA, des sources politiques, s'adressant à Al Mayadeen, ont souligné que le voyage d'Ali Larijani, secrétaire du Conseil Suprême de la Sécurité Nationale, au Pakistan est considéré comme un tournant dans la modification de l'équilibre des pouvoirs dans la région.

Elles ont déclaré que ce voyage jettera les bases d'une alliance stratégique qui dépassera les limites des relations bilatérales entre l'Iran et le Pakistan.

Ces sources ont précisé que Téhéran considère l'accord de défense stratégique entre Islamabad et Riyad comme une mesure positive dans l'intérêt de la sécurité collective dans la région et est prête à participer au renforcement de cette voie.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha