Selon l'agence de presse ABNA citant Russia Al-Youm, le directeur du département de l'information du gouvernement de la Bande de Gaza a souligné que sur les 600 camions qui devaient entrer quotidiennement dans le territoire selon l'accord de cessez-le-feu, seulement 200 camions sont arrivés.

Il a ajouté : Au moins 90 % des habitants de la Bande de Gaza souffrent de malnutrition, et le régime sioniste continue d'empêcher l'entrée d'une aide humanitaire cruciale dans ce territoire.

Il est à noter que, malgré l'exécution des engagements des forces du Hamas concernant la remise des prisonniers vivants et tués du régime sioniste, Tel-Aviv n'a non seulement pas cessé ses attaques contre la Bande de Gaza, mais empêche également l'entrée de l'aide humanitaire convenue dans ce territoire.